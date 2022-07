Pippo Franco Ricoverato In Condizioni Gravissime! (Di martedì 12 luglio 2022) Nelle scorse ore, Pippo Franco è stato Ricoverato d’urgenza a Roma, sembra a causa di un ictus. Secondo le ultime notizie, le sue Condizioni sarebbero gravissime. Grande preoccupazione quindi per la salute del comico che, per tanti anni, è stato il volto simbolo del Bagaglino. Ecco tutti gli aggiornamenti! Pippo Franco Ricoverato in Condizioni critiche Il celebre comico Pippo Franco è stato Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e le sue Condizioni sarebbero gravissime. E’ quanto è trapelato in queste ultime ore. Pare che il comico sia stato colto da un ictus la scorsa notte. La notizia, ovviamente, ha scosso l’intero mondo dello spettacolo e i moltissimi fan di ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 12 luglio 2022) Nelle scorse ore,è statod’urgenza a Roma, sembra a causa di un ictus. Secondo le ultime notizie, le suesarebbero gravissime. Grande preoccupazione quindi per la salute del comico che, per tanti anni, è stato il volto simbolo del Bagaglino. Ecco tutti gli aggiornamenti!incritiche Il celebre comicoè statoal Policlinico Gemelli di Roma e le suesarebbero gravissime. E’ quanto è trapelato in queste ultime ore. Pare che il comico sia stato colto da un ictus la scorsa notte. La notizia, ovviamente, ha scosso l’intero mondo dello spettacolo e i moltissimi fan di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - repubblica : Pippo Franco ricoverato al Gemelli: è in gravi condizioni - MediasetTgcom24 : Paura per Pippo Franco, ricoverato d'urgenza al Gemelli di Roma #pippofranco - RizzoliStefano : #pippofranco sta meglio. Leggevo che Pippo Franco è pseudonimo di Franco Pippo. Una notte per trovare il nome d'arte, insomma... - ViolaMilano : RT @MrESTINZIONE: #pippofranco Gente normale: Pippo Franco siamo tutti con te Minorati mentali: ha stato il vaccino!!1! -