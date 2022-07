**Pd: domani riunione deputati e senatori dem con Letta** (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - domani 13 luglio alle ore 14.30 incontro congiunto deputati e senatori con il Segretario nazionale Enrico Letta presso la Sala della regina, Camera dei deputati. Si apprende da fonti parlamentari. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) -13 luglio alle ore 14.30 incontro congiuntocon il Segretario nazionale Enrico Letta presso la Sala della regina, Camera dei. Si apprende da fonti parlamentari.

Pubblicità

sardo1951 : RT @dariodangelo91: Fonti #Pd individuano come salvagente per il #governo l'incontro di domani con i sindacati: 'La priorità dev'essere dat… - TV7Benevento : **Pd: domani riunione deputati e senatori dem con Letta** - - PD_Lazio : RT @nzingaretti: Il Lazio è pronto. Da domani #13luglio a mezzanotte partono le prenotazioni online per la quarta dose del #vaccino anti #C… - Ashmira1 : RT @DelpapaMax: @Francesco150250 @ilgianky2 Imbecille, a casa mia comando io, non chi mi dice cosa fare, oggi la mascherina, domani il risc… - Agenparl : Politiche sociali: domani question time Pd su aiuti al Terzo settore - -