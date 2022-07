Napoli, non solo Koulibaly: scoppia il caso, botta e risposta in diretta (Di martedì 12 luglio 2022) Tante situazioni sono ancora in sospeso in casa Napoli. Sul filo del rasoio non c’è soltanto Kalidou Koulibaly: un altro addio sarebbe piuttosto vicino. Al centro dell’interesse nel mondo azzurro in questo momento c’è sicuramente Koulibaly, il difensore del Napoli destinato a essere il capitano della squadra nella prossima stagione. Tuttavia, la successione a Lorenzo Insigne potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 luglio 2022) Tante situazioni sono ancora in sospeso in casa. Sul filo del rasoio non c’è soltanto Kalidou: un altro addio sarebbe piuttosto vicino. Al centro dell’interesse nel mondo azzurro in questo momento c’è sicuramente, il difensore deldestinato a essere il capitano della squadra nella prossima stagione. Tuttavia, la successione a Lorenzo Insigne potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

santegidionews : Sono arrivati dai quartieri della periferia e dal Centro storico e hanno invaso Piazza Municipio a #Napoli. Non un… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: 'Se #Koulibaly dovesse decidere di andare via non lo finiremo mai di ringraziare e guai a c… - claudioruss : #Koulibaly non partirà da Milano fin quando non sarà definito l'affare col #Chelsea: potrebbe arrivare a Dimaro sol… - alexinoo__ : RT @pergliamiciange: @imalexwyse escono le date non c'è napoli - Piratamorgan050 : @DanieleAme7 5) cosa c’entra con quello che ho scritto ? Io ho solo chiesto in quale frase Spalletti ha smentito ch… -