M5s, Ricciardi: “Ogni volta che poniamo un problema politico, Draghi prende e va al Quirinale. Con la Lega non lo fa” (Di martedì 12 luglio 2022) “Ogni volta che il M5s pone un problema politico specifico, Draghi invece di darci delle risposte pubbliche e concrete con degli atti, prende e va al Quirinale, come è successo tre mesi fa per le armi e abbiamo detto che forse non era il caso di investire 12 miliardi di euro per il riarmo. Quando invece la Lega si è astenuta su decreti importanti, come quello sul Green Pass e quello sulle riaperture, Draghi non ha sentito l’esigenza di andare al Quirinale”. Così si pronuncia ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene”, su Radio Cusano Campus, il vicepresidente del M5s, Riccardo Ricciardi, che aggiunge: “Un presidente del Consiglio non può e non deve risolvere i problemi politici come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) “che il M5s pone unspecifico,invece di darci delle risposte pubbliche e concrete con degli atti,e va al, come è successo tre mesi fa per le armi e abbiamo detto che forse non era il caso di investire 12 miliardi di euro per il riarmo. Quando invece lasi è astenuta su decreti importanti, come quello sul Green Pass e quello sulle riaperture,non ha sentito l’esigenza di andare al”. Così si pronuncia ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene”, su Radio Cusano Campus, il vicepresidente del M5s, Riccardo, che aggiunge: “Un presidente del Consiglio non può e non deve risolvere i problemi politici come ...

