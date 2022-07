Koulibaly fa tremare il Napoli: la notizia sull’incontro con il nuovo club! (Di martedì 12 luglio 2022) Kalidou Koulibaly non è più sicuro di rimanere al Napoli e potrebbe cambiare maglia in questa sessione di calciomercato. Il forte difensore senegalese, infatti, sta avendo non pochi problemi nel rinnovare il suo contratto con gli azzurri e molte squadre sono alla finestra. Da tempo si parla di un clamoroso passaggio del centrale alla Juventus, ma questa pista si è raffreddata. Ora, però, ci sono altre pretendenti estere per il difensore di proprietà del Napoli, che con una giusta offerta potrebbe lasciare i partenopei. Napoli Calciomercato Koulibaly Il Chelsea infatti ha messo il numero 26 in cima alla lista dei desideri e ci sono già stati degli incontri con l’agente. E stando, inoltre, a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ultimo di questi meeting è avvenuto nella giornata di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Kalidounon è più sicuro di rimanere ale potrebbe cambiare maglia in questa sessione di calciomercato. Il forte difensore senegalese, infatti, sta avendo non pochi problemi nel rinnovare il suo contratto con gli azzurri e molte squadre sono alla finestra. Da tempo si parla di un clamoroso passaggio del centrale alla Juventus, ma questa pista si è raffreddata. Ora, però, ci sono altre pretendenti estere per il difensore di proprietà del, che con una giusta offerta potrebbe lasciare i partenopei.CalciomercatoIl Chelsea infatti ha messo il numero 26 in cima alla lista dei desideri e ci sono già stati degli incontri con l’agente. E stando, inoltre, a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ultimo di questi meeting è avvenuto nella giornata di ...

Pubblicità

infoitsport : Koulibaly-Chelsea, la notizia fa tremare i tifosi! - gilnar76 : Koulibaly-Chelsea, la notizia fa tremare i tifosi! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - LPedelini : @juventusfc Grazie Juventus. Adesso Paul, poi Niccolò e poi Koulibaly......Per un anno da vivere e tornare ad esser… - KSport24 : @Elio63087064 @juventusfc Non sei pronto per quello che sta facendo la Juve. Già con Di Maria e Pogba diventa micid… - sportli26181512 : Koulibaly, scende in campo De Laurentiis: secco no alla Juve ed extra budget per il rinnovo: Kalidou Koulibaly infi… -