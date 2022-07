Juve, UFFICIALE: un talento in prestito al Sudtirol (Di martedì 12 luglio 2022) L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Juventus Football Club i diritti alle... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo () dalla societàntus Football Club i diritti alle...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO UFFICIALE IL RITORNO DI #POGBA ALLA #JUVE: CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO 2026 #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport - _Morik92_ : Giornata interessante quella dell'11/7 - Comunicato ufficiale #Pogba - Conferenza stampa #DiMaria in programma pe… - forumJuventus : Pogba: 'Questa maglia è tutto per me, la Juventus mi ha dato l'opportunità di diventare Pogba e voglio restituire t… - pccpla : RT @LeonettiFrank: Trattativa ufficiale aperta tra Juventus e Bayern Monaco per De Ligt... Parti distanti, discorsi che proseguono, Juve ch… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Nicolussi Caviglia al Sudtirol, è UFFICIALE: i dettagli del trasferimento dalla Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #Live… -