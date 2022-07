Incendi a Roma, come il mio quartiere ha rischiato di essere distrutto (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug – Gli Incendi a Roma delle ultime settimane hanno messo in allarme un po’ tutti. L’Arpa, in particolare, ha addirittura parlato di allarme diossina, per un rischio di salute pubblica, oltre che di danni alle strutture, come ha riportato anche Tgcom24. Ci sono però sfumature e storie che toccano il personale, meritevoli di essere raccontate forse in modo più dettagliato. Incendi a Roma, cosa ha rischiato il mio quartiere Abito a Roma da quasi vent’anni. Nella zona Ovest, vicino Boccea, nel quartiere di Casalotti, tanti residenti hanno passato una giornata pessima. Un’area che ha rischiato di essere distrutta dalle fiamme nel rogo del 27 giugno. Nei pressi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 luglio 2022), 12 lug – Glidelle ultime settimane hanno messo in allarme un po’ tutti. L’Arpa, in particolare, ha addirittura parlato di allarme diossina, per un rischio di salute pubblica, oltre che di danni alle strutture,ha riportato anche Tgcom24. Ci sono però sfumature e storie che toccano il personale, meritevoli diraccontate forse in modo più dettagliato., cosa hail mioAbito ada quasi vent’anni. Nella zona Ovest, vicino Boccea, neldi Casalotti, tanti residenti hanno passato una giornata pessima. Un’area che hadidistrutta dalle fiamme nel rogo del 27 giugno. Nei pressi ...

