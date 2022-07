GdF scopre irregolarità fiscali in casa di riposo del Napoletano (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSpacciando la propria attività per un’associazione no profit, in due anni non avrebbero dichiarato al fisco guadagni per oltre mezzo milione di euro, sottraendo alle casse pubbliche un imponibile Iva pari a 120.000 euro. È quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza del gruppo di Torre Annunziata (Napoli) nel corso di una verifica fiscale eseguita nei confronti di un soggetto economico qualificato come ente non commerciale, titolare di una casa di riposo nella città vesuviana nella quale, nel pieno della seconda ondata pandemica, morirono – dopo aver contratto il Covid – cinque anziane ospiti. Nell’ambito delle indagini relative a questi fatti, la Procura di Torre Annunziata delegò alle fiamme gialle lo svolgimento di accertamenti di natura documentale, con l’obiettivo di appurare l’effettivo inquadramento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSpacciando la propria attività per un’associazione no profit, in due anni non avrebbero dichiarato al fisco guadagni per oltre mezzo milione di euro, sottraendo alle casse pubbliche un imponibile Iva pari a 120.000 euro. È quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza del gruppo di Torre Annunziata (Napoli) nel corso di una verifica fiscale eseguita nei confronti di un soggetto economico qualificato come ente non commerciale, titolare di unadinella città vesuviana nella quale, nel pieno della seconda ondata pandemica, morirono – dopo aver contratto il Covid – cinque anziane ospiti. Nell’ambito delle indagini relative a questi fatti, la Procura di Torre Annunziata delegò alle fiamme gialle lo svolgimento di accertamenti di natura documentale, con l’obiettivo di appurare l’effettivo inquadramento ...

