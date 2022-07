Ferrari, Rueda e la strategia della pressione su Verstappen (Di martedì 12 luglio 2022) Una Ferrari forte, fortissima, in gara a Zeltweg. La gestione delle gomme è stata cruciale per scrivere una strategia che ha puntato a mettere Verstappen sotto pressione, ritrovarsi una superiorità ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 12 luglio 2022) Unaforte, fortissima, in gara a Zeltweg. La gestione delle gomme è stata cruciale per scrivere unache ha puntato a metteresotto, ritrovarsi una superiorità ...

Pubblicità

JunaidSamodien_ : RT @Motorsport_IT: #F1 | #Ferrari: l'occhio vigile dei piloti e la scommessa di Rueda - Motorsport_IT : #F1 | #Ferrari: l'occhio vigile dei piloti e la scommessa di Rueda - DellaUomo : @LucaMarelli72 Tanti. Ma la macchina è un missile e l'affidabilità è un male di gioventù quasi necessario per le po… - Swaffle_7 : @Rodo97asroma Ha già fatto più di Rueda per la Ferrari - jessica_zorzina : RT @elliotaldstan: Pista bagnata. Leclerc parte dal lato sfavorevole. In Ferrari sono 'liberi di lottare' e 'pensano ai costruttori',i mure… -