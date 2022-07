Draghi tende una mano a Conte: convergenze con M5s, basta ultimatum (Di martedì 12 luglio 2022) Un "patto sociale" con i sindacati, una mano tesa a Giuseppe Conte. Può essere una giornata chiave quella di oggi per il futuro del governo di Mario Draghi, che questa mattina ha visto i sindacati e nel pomeriggio ha convocato una conferenza stampa con l'evidente intenzione di mandare un messaggio al Movimento 5 stelle, che minaccia di non votare giovedì la fiducia al governo sul decreto aiuti. Il premier promette, entro luglio, un "provvedimento corposo" contro la crisi, che Conterrà misure su alcuni "temi chiave: contratti collettivi e cuneo fiscale, cioè riduzione del carico fiscale per i lavoratori". E anche sul salario minimo e la lotta al lavoro povero, garantisce, ci sarà un intervento del governo, che propone un "patto sociale" a sindacati e imprese per superare la crisi.Un pacchetto di misure, è il messaggio ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 luglio 2022) Un "patto sociale" con i sindacati, unatesa a Giuseppe. Può essere una giornata chiave quella di oggi per il futuro del governo di Mario, che questa mattina ha visto i sindacati e nel pomeriggio ha convocato una conferenza stampa con l'evidente intenzione di mandare un messaggio al Movimento 5 stelle, che minaccia di non votare giovedì la fiducia al governo sul decreto aiuti. Il premier promette, entro luglio, un "provvedimento corposo" contro la crisi, cherrà misure su alcuni "temi chiave: contratti collettivi e cuneo fiscale, cioè riduzione del carico fiscale per i lavoratori". E anche sul salario minimo e la lotta al lavoro povero, garantisce, ci sarà un intervento del governo, che propone un "patto sociale" a sindacati e imprese per superare la crisi.Un pacchetto di misure, è il messaggio ...

Pubblicità

rombi_ti : RT @tranellio: Draghi, tende una mano al M5S ficevfi voler lavorare su molti dei 9 punti. Queste sono chiacchiere per aggirare il voto in… - m_spagna : RT @tranellio: Draghi, tende una mano al M5S ficevfi voler lavorare su molti dei 9 punti. Queste sono chiacchiere per aggirare il voto in… - infoitinterno : Draghi tende la mano a Conte: convergenze con M5s, basta ultimatum - infoitinterno : Draghi tende la mano a Conte: ci sono convergenze con il M5S (ma basta ultimatum) - PaolaTacconi : RT @tranellio: Draghi, tende una mano al M5S dice di voler lavorare su molti dei 9 punti. Queste sono chiacchiere per aggirare il voto in… -