Domiziano una mostra a Roma racconta l’ultimo dei Flavi (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo l’importante mostra I marmi Torlonia. Collezionare capolavori (14 ottobre 2020 – 27 febbraio 2022)che ne ha segnato l’apertura al pubblico, la nuova sede espositiva dei Musei Capitolini, Villa Caffarelli, torna ad ospitare una grande mostra di archeologia Romana. L’esposizione Domiziano imperatore. Odio e amore, aperta al pubblico dal 13 luglio 2022 al 29 gennaio 2023, è coprodotta dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dal Rijksmuseum van Oudheden della città olandese di Leiden; essa è dunque il risultato di un accordo culturale di dimensione internazionale. Wim Weijland, Nathalie de Haan, Eric M. Moormann, Aurora Raimondi Cominesi e Claire Stocks hanno ideato e curato l’esposizione God on Earth. Emperor Domitian, ospitata a Leiden dal 17 dicembre 2021 al 22 maggio 2022, cui la Sovrintendenza ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo l’importanteI marmi Torlonia. Collezionare capolavori (14 ottobre 2020 – 27 febbraio 2022)che ne ha segnato l’apertura al pubblico, la nuova sede espositiva dei Musei Capitolini, Villa Caffarelli, torna ad ospitare una grandedi archeologiana. L’esposizioneimperatore. Odio e amore, aperta al pubblico dal 13 luglio 2022 al 29 gennaio 2023, è coprodotta dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dal Rijksmuseum van Oudheden della città olandese di Leiden; essa è dunque il risultato di un accordo culturale di dimensione internazionale. Wim Weijland, Nathalie de Haan, Eric M. Moormann, Aurora Raimondi Cominesi e Claire Stocks hanno ideato e curato l’esposizione God on Earth. Emperor Domitian, ospitata a Leiden dal 17 dicembre 2021 al 22 maggio 2022, cui la Sovrintendenza ...

Pubblicità

AriannaAmbrosi0 : RT @Contrappuntinfo: Martedì 12 luglio siamo ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli, per 'Domiziano Imperatore, odio e amore'. Mostra dedica… - JCAnton01 : RT @Contrappuntinfo: Martedì 12 luglio siamo ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli, per 'Domiziano Imperatore, odio e amore'. Mostra dedica… - SIPRomaeLazio : RT @Contrappuntinfo: Martedì 12 luglio siamo ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli, per 'Domiziano Imperatore, odio e amore'. Mostra dedica… - MarcoBombagi : RT @Contrappuntinfo: Martedì 12 luglio siamo ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli, per 'Domiziano Imperatore, odio e amore'. Mostra dedica… - Contrappuntinfo : Martedì 12 luglio siamo ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli, per 'Domiziano Imperatore, odio e amore'. Mostra ded… -