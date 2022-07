Crisi di governo, cosa può succedere ora: le due ipotesi (Di martedì 12 luglio 2022) Ora non resta che attendere di capire se Giuseppe Conte deciderà di fare il passo più lungo della gamba. Can che abbaia non morde, si dice. E per ora il leader del M5S ha dimostrato di sapere fare molto rumore senza arrivare davvero al punto. La Crisi di governo l’ha annunciata, urlata ai quattro venti, ma mai resa nella pratica. Cambierà idea? Almeno fino a giovedì, quando è previsto il nuovo voto al Senato sul dl Aiuti, non dovrebbero esserci scossoni. Poi, chissà. Ieri è stata una giornata infuocata sul fronte parlamentare. I grillini, che solo la scorsa settimana avevano votato la fiducia al decreto Aiuti, ieri non hanno votato lo stesso decreto aiuti. E sono usciti dall’aula. Un segnale “politico”, per così dire, per mostrare plasticamente tutto lo sconforto di un partito alla ricerca di identità. L’anima più movimentista del M5S infatti ribolle: ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 12 luglio 2022) Ora non resta che attendere di capire se Giuseppe Conte deciderà di fare il passo più lungo della gamba. Can che abbaia non morde, si dice. E per ora il leader del M5S ha dimostrato di sapere fare molto rumore senza arrivare davvero al punto. Ladil’ha annunciata, urlata ai quattro venti, ma mai resa nella pratica. Cambierà idea? Almeno fino a giovedì, quando è previsto il nuovo voto al Senato sul dl Aiuti, non dovrebbero esserci scossoni. Poi, chissà. Ieri è stata una giornata infuocata sul fronte parlamentare. I grillini, che solo la scorsa settimana avevano votato la fiducia al decreto Aiuti, ieri non hanno votato lo stesso decreto aiuti. E sono usciti dall’aula. Un segnale “politico”, per così dire, per mostrare plasticamente tutto lo sconforto di un partito alla ricerca di identità. L’anima più movimentista del M5S infatti ribolle: ...

