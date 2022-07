Conte al governo: “Vogliamo risposte”. Di Maio ai 5S: “O dentro o fuori” (Di martedì 12 luglio 2022) Continuano a definirsi le posizioni dei leader e delle forze politiche di maggioranza in attesa del voto al Senato di giovedì Leggi su lastampa (Di martedì 12 luglio 2022) Continuano a definirsi le posizioni dei leader e delle forze politiche di maggioranza in attesa del voto al Senato di giovedì

