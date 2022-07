Caso Soldi, Cassazione rigetta ricorso: confermate condanne 4 imputati (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – La Cassazione ha rigettato il ricorso dei quattro imputati nel processo per la morte di Andrea Soldi, il 45enne morto nel 2015 a seguito di un Tso. Sono, pertanto, state confermate le condanne in appello a un anno e sei mesi per un medico psichiatra e 3 agenti di polizia municipale pronunciate nell’ottobre 2020 dalla corte d’Appello di Torino. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Lahato ildei quattronel processo per la morte di Andrea, il 45enne morto nel 2015 a seguito di un Tso. Sono, pertanto, statelein appello a un anno e sei mesi per un medico psichiatra e 3 agenti di polizia municipale pronunciate nell’ottobre 2020 dalla corte d’Appello di Torino. L'articolo proviene da Italia Sera.

