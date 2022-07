Attenti alle chiamate con prefisso internazionale +44 perché sono ping calls (Di martedì 12 luglio 2022) sono ritornate di scena le chiamate con prefisso internazionale +44 in questa calda estate 2022. Si tratta di tentativi di contatto che in molti stanno ritrovando nel registro chiamate appunto del loro telefono e che incuriosiscono non poco per la chiara provenienza oltre confine. Prima di spiegare il fenomeno, è il caso di mettere in guardia tutti da un tentativo di raggiro che potrebbe mettere in pericolo la propria utenza telefonico, esattamente come in passato. Cosa sono le ping calls Le ping calls sono finte chiamate che vengono inoltrate ad ignare vittime con prefisso internazionale. Queste prevedono uno solo, al massimo un paio di squilli ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 luglio 2022)ritornate di scena lecon+44 in questa calda estate 2022. Si tratta di tentativi di contatto che in molti stanno ritrovando nel registroappunto del loro telefono e che incuriosiscono non poco per la chiara provenienza oltre confine. Prima di spiegare il fenomeno, è il caso di mettere in guardia tutti da un tentativo di raggiro che potrebbe mettere in pericolo la propria utenza telefonico, esattamente come in passato. CosaleLefinteche vengono inoltrate ad ignare vittime con. Queste prevedono uno solo, al massimo un paio di squilli ...

