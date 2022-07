Antonella Elia, le prove di ballo diventano bollenti e il finale è alla Dirty Dancing (Di martedì 12 luglio 2022) Antonella Elia, reduce dal successo a La Pupa e Il Secchione, si gode un po’ di relax… a ritmo di musica! I suoi balletti sono già virali Dopo un ritorno in grande stile al Grande Fratello Vip, Antonella Elia è un fiume in piena. La sua personalità allo stesso frizzante e sempre diretta ha attratto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 12 luglio 2022), reduce dal successo a La Pupa e Il Secchione, si gode un po’ di relax… a ritmo di musica! I suoi balletti sono già virali Dopo un ritorno in grande stile al Grande Fratello Vip,è un fiume in piena. La sua personalità allo stesso frizzante e sempre diretta ha attratto L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

mesorottaercazz : RT @justtmat: pensa corteggiare sonia bruganelli soleil sorge giulia de lellis e orietta berti invece di richiamare quella gran donna di a… - GSinger88 : @francy97inter @juventus Ma l'Antonella Elia della parte sbagliata del Naviglio ha poi capito di aver detto una cazzata? ?? - SilviaSiza56 : RT @LaCortopassi: Voi non venite a sfotterci come Antonella Elia con lo sponsor noi stiamo scrivendo fior di milioni di tweet #totti #Ilary… - LaCortopassi : Voi non venite a sfotterci come Antonella Elia con lo sponsor noi stiamo scrivendo fior di milioni di tweet #totti #IlaryBlasi #Dagospia - graz16 : @Marica45288791 Inoltre Sole sarebbe potuta subentrare alla seconda puntata delle Pupa e il Secchione, come ha fatto anche Antonella Elia -