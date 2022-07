Alfa Romeo Giulia di ErreErre Fuoriserie | retromod fuori dal coro

(Di martedì 12 luglio 2022) Colpo di genio o blasfemia ? Di certodalle righe ladisi prospetta come una interpretazione davvero particolare di. Non è restomod , anzi, nemmeno una ...

Colpo di genio o blasfemia Di certo fuori dalle righe la Giulia di ErreErre Fuoriserie si prospetta come una interpretazione davvero particolare di. Non è restomod , anzi, nemmeno una personalizzazione. L' azienda torinese lo chiama retromod . Una nuova frontiera Che sia fuoriserie è certo, una vettura non comune. Che incrocia la ...... atelier torinese che dato vita ad uno speciale bodykit per l'Giulia Quadrifoglio con un design ispirato alla Giulia originale degli anni '60. Un progetto stilistico dal gusto retrò, che ...Annuncio vendita Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm-2 105 CV Distinctive usata del 2015 a Lecce nella sezione Auto usate di Automoto.it ...L'azienda torinese ha svelato il bodykit dal gusto retrò sviluppato appositamente per la berlina del Biscione in versione Quadrifoglio ...