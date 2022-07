Vecchie Glorie: parliamo di Frank Lampard (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo avervi parlato di Ivan Franceschini e di Robin Van Persie, anche oggi torna puntuale la rubrica dedicata alle Vecchie Glorie del calcio mondiale. In questo appuntamento tratteremo la carriera di una delle bandiere più iconiche del calcio inglese: Frank Lampard. Il classe ’78 è infatti uno dei centrocampisti più rappresentativi di una generazione di calciatori; al fianco di Steven Gerrard, il nativo di Londra ha contribuito al successo del calcio britannico in Europa e nel mondo. Con 648 partite giocate con i Blues e 211 gol segnati, Lampard è il miglior marcatore della storia del club londinese. Anche con la Nazionale ha stabilito alcuni record: egli è infatti il 7° calciatore con più presenze (106) e il 10° miglior marcatore della storia (29 gol segnati), nonostante il ruolo in ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo avervi parlato di Ivan Franceschini e di Robin Van Persie, anche oggi torna puntuale la rubrica dedicata alledel calcio mondiale. In questo appuntamento tratteremo la carriera di una delle bandiere più iconiche del calcio inglese:. Il classe ’78 è infatti uno dei centrocampisti più rappresentativi di una generazione di calciatori; al fianco di Steven Gerrard, il nativo di Londra ha contribuito al successo del calcio britannico in Europa e nel mondo. Con 648 partite giocate con i Blues e 211 gol segnati,è il miglior marcatore della storia del club londinese. Anche con la Nazionale ha stabilito alcuni record: egli è infatti il 7° calciatore con più presenze (106) e il 10° miglior marcatore della storia (29 gol segnati), nonostante il ruolo in ...

Pubblicità

11contro11 : Vecchie Glorie: parliamo di Frank Lampard #Chelsea #DerbyCounty #Inghilterra #ManchesterCity #WestHam #Estero… - battitomilan7 : Noi prendiamo Adli è DK e le altre prendono in prestito due vecchie glorie e l'italietta li fa passare per Grandi c… - tonyxofan : @Bresingar_ @carolinabarb @francy97inter @juventus Hai cagato sulla storia negrazzurra fatta di richieste piangenti… - megicbocs : @DiMarzio @FCBayern @juventusfc Bentornato Brazzo ma oggi non giocando le vecchie glorie della Juve - Bangusta98 : @Marcoesp70 Bravo se vogliono le figurine si ritorna agli ultimi tempi di Galliani che comprava vecchie glorie in c… -