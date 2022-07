Vaccini, arriva l’ok dell’Aifa: via libera alla quarta dose anti-Covid per tutti gli over 60 (Di lunedì 11 luglio 2022) La Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il suo via libera. La quarta dose di vaccino contro il Coronavirus verrà estesa a tutte le persone oltre 60 anni. La decisione è stata trasmessa in una nota congiunta firmata dal ministero della Salute, dall’Aifa e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Secondo il comunicato ufficiale, questa decisione è stata presa seguendo gli ultimi dati sull’epidemia che hanno segnato nelle ultime settimane un aumento del numero dei contagi: negli scorsi giorni i casi hanno superato quota 100 mila. La scelta di estendere la quarta dose quindi è stata presa «tenuto conto sia dell’attuale condizione di aumentata circolazione virale con ripresa della curva epidemica, associata ad aumento dell’occupazione di posti letto nelle aree ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) La Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il suo via. Ladi vaccino contro il Coronavirus verrà estesa a tutte le persone oltre 60 anni. La decisione è stata trasmessa in una nota congiunta firmata dal ministero della Salute, dall’Aifa e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Secondo il comunicato ufficiale, questa decisione è stata presa seguendo gli ultimi dati sull’epidemia che hanno segnato nelle ultime settimane un aumento del numero dei contagi: negli scorsi giorni i casi hanno superato quota 100 mila. La scelta di estendere laquindi è stata presa «tenuto conto sia dell’attuale condizione di aumentata circolazione virale con ripresa della curva epidemica, associata ad aumento dell’occupazione di posti letto nelle aree ...

