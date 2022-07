Ultime Notizie – Assalto Cgil, tornano in libertà Fiore, Castellino e Aronica (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo nove mesi di reclusione tornano in libertà i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino e l’ex Nar Luigi Aronica arrestati il 9 ottobre scorso per l’Assalto alla sede romana della Cgil. A darne notizia all’Adnkronos è l’avvocato Nicola Trisciuoglio, difensore di Fiore e Aronica, che definisce la sostituzione della misura cautelare (con l’obbligo per tutti e tre gli imputati di presentazione alla pg) una “svolta”. “È significativo che a seguito della parziale istruttoria svoltasi già nella prima fase processuale della causa – commenta il legale – sia crollata totalmente la montatura dell’accusa sostenuta da una improvvida Procura romana che con la scelta del giudizio immediato riteneva, invece, di aver posto una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo nove mesi di reclusioneini leader di Forza Nuova Robertoe Giulianoe l’ex Nar Luigiarrestati il 9 ottobre scorso per l’alla sede romana della. A darne notizia all’Adnkronos è l’avvocato Nicola Trisciuoglio, difensore di, che definisce la sostituzione della misura cautelare (con l’obbligo per tutti e tre gli imputati di presentazione alla pg) una “svolta”. “È significativo che a seguito della parziale istruttoria svoltasi già nella prima fase processuale della causa – commenta il legale – sia crollata totalmente la montatura dell’accusa sostenuta da una improvvida Procura romana che con la scelta del giudizio immediato riteneva, invece, di aver posto una ...

Pubblicità

Corriere : Vaccinazioni Covid, Speranza: «Al via la quarta dose per over 60» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - BufoGiulio : ???? ?????????? ??'????????! ???? ???????? ???????? ????????????, ???????????? ????????????????, ?????????? ?? ?????????????? ???? ?????????????? ???? ?????????????? In queste ultime setti… - zazoomblog : Ultime Notizie Serie A: i nomi altisonanti del Monza Gravina appoggia Mancini Celik si presenta - #Ultime #Notizie… -