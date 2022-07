Ucraina: governatore regionale, 'proseguono attacchi russi nel Donetsk' (Di lunedì 11 luglio 2022) Kiev, 11 lug. (Adnkronos) - "I russi continuano gli attacchi missilistici sulla regione del Donetsk. A Toretsk sono stati distrutti un ambulatorio e dei garage. A Bakhmut un missile ha colpito il complesso sportivo della città. Ad Avdiivka, Siversk, e Illinivsk sono state danneggiate case private e infrastrutture. Raiuhorodok è stata attaccata con bombe a grappolo e Uragan. Sul territorio della regione ci sono vittime tra i civili. Il numero dei morti verrà comunicato in serata". Lo ha scritto su Telegram il governatore della regione di Donetsk Pavlo kyrylenko. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Kiev, 11 lug. (Adnkronos) - "Icontinuano glimissilistici sulla regione del. A Toretsk sono stati distrutti un ambulatorio e dei garage. A Bakhmut un missile ha colpito il complesso sportivo della città. Ad Avdiivka, Siversk, e Illinivsk sono state danneggiate case private e infrastrutture. Raiuhorodok è stata attaccata con bombe a grappolo e Uragan. Sul territorio della regione ci sono vittime tra i civili. Il numero dei morti verrà comunicato in serata". Lo ha scritto su Telegram ildella regione diPavlo kyrylenko.

