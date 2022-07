Twitter, la società: “Musk rispetti accordo” (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Le azioni di Twitter affondano in borsa dopo che Elon Musk ha annunciato che avrebbe ritirato l’accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare la piattaforma, accusando il social media di non aver fornito informazioni sufficienti sul numero di spam e account falsi. Twitter ha annunciato un’azione legale per portare avanti l’accordo e ha assunto Wachtell Lipton Rosen & Katz di New York, uno degli studi legali aziendali leader nel mondo. L’accordo di fusione originale includeva una commissione di scioglimento di 1 miliardo di dollari, ma invece di spingere affinché Musk paghi la somma, Twitter vuole che il patron di Tesla lo porti a termine. “Il consiglio di Twitter si è impegnato a chiudere la transazione al prezzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Le azioni diaffondano in borsa dopo che Elonha annunciato che avrebbe ritirato l’da 44 miliardi di dollari per acquistare la piattaforma, accusando il social media di non aver fornito informazioni sufficienti sul numero di spam e account falsi.ha annunciato un’azione legale per portare avanti l’e ha assunto Wachtell Lipton Rosen & Katz di New York, uno degli studi legali aziendali leader nel mondo. L’di fusione originale includeva una commissione di scioglimento di 1 miliardo di dollari, ma invece di spingere affinchépaghi la somma,vuole che il patron di Tesla lo porti a termine. “Il consiglio disi è impegnato a chiudere la transazione al prezzo ...

