Ranking Atp aggiornato a lunedì 11 luglio 2022 | Djokovic scivola al settimo posto | Sinner ritorna in Top-10

(Di lunedì 11 luglio 2022) IlAtp11, al termine del torneo di Wimbledon. Nonostante si trattasse di uno slam, l’evento londinese non metteva in palio alcun punto pertanto si sono verificate delle situazioni paradossali nella classifica. Il vincitore, Novak, avrebbe avuto diritto a 2.000 punti ma visto che non li ha ottenuti (e di conseguenza non ha difeso il titolo dello scorso anno) èto al. Penalizzati anche Cameron Norrie, semifinalista, e Nick Kyrgios, finalista. Sorride l’Italia, che si gode il ritorno in Top-10 di Jannik. Perde purtroppo posizioni Matteo Berrettini, che difendeva la finale dello scorso anno sui prati londinesi ed ora è numero 15. Restano cinque ...

C'è Daniil Medvedev , che dopo l'estate del 2019 e il trionfo del 2021 vuole riconfermare tutto quel che di buono ha fatto per arrivare in vetta al. C'è Sinner, che sembra oramai, se non ...Una super settimana per il 21enne di Neuilly - Sur - Seine, numero 7 del seeding di Casinalbo e attualmente numero 456 del, capace nei Quarti di Finale di eliminare anche la testa di ...