Quarta dose subito per over 60 e fragili. Speranza: “Invieremo oggi le circolari” (Di lunedì 11 luglio 2022) Quarta dose per over 60 e fragili. L'ammuncio è del ministro della salute, Roberto Speranza: "L'Ecdc e l'Ema hanno aperto alla somministrazione della Quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della Quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 luglio 2022)per60 e. L'ammuncio è del ministro della salute, Roberto: "L'Ecdc e l'Ema hanno aperto alla somministrazione dellaanche alle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata diadegueremo le nostre linee guida,e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione dellaanche alle persone sopra i 60 anni" L'articolo proviene da Firenze Post.

