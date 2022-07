Quarta dose, chi deve farla e quando: dopo 120 giorni anche per i guariti. Domande e risposte (Di lunedì 11 luglio 2022) Gli over 60 e le persone vulnerabili potranno ricevere la Quarta dose di vaccino per proteggersi dal rischio di ammalarsi di covid in maniera grave. dopo l'autorizzazione al secondo booster da parte ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) Gli over 60 e le persone vulnerabili potranno ricevere ladi vaccino per proteggersi dal rischio di ammalarsi di covid in maniera grave.l'autorizzazione al secondo booster da parte ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - StampaTorino : Covid, in arrivo la circolare sulla quarta dose di vaccino: dovranno farla anche i guariti. Tutto quello che c’è da… - AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - Debora98398253 : RT @boni_castellane: @Carlo_Birraio Allora perché spingono la quarta, quinta e sesta dose? - fabgilardoni : RT @boni_castellane: I virologi pompano la quarta dose perché comunque fa anche se è pensata per un virus che non esiste più. Protegge dall… -