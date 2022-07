Perché la storia dell’esercito delle rane su Tiktok, vera o falsa che sia, è un pericolo (Di lunedì 11 luglio 2022) La nuova sfida su Tik Tok chiamata “frog army” o “esercito delle rane” potrebbe avere ripercussioni molto gravi. A lanciare l’allarme alcuni biologi, seriamente preoccupati da questa nuova tendenza social. LEGGI ANCHE >Boomer siete avvertiti: Facebook vuole diventare come Tik Tok Ecco Perché l’esercito delle rane su Tik Tok può essere pericoloso A febbraio scorso, un utente del Regno Unito ha deciso di creare il suo “forg army”. L’idea gli sarebbe venuta osservando «un tipo di uova in uno stagno poco profondo vicino a casa sua». In alcuni video recenti, ha poi affermato di aver raccolto più di 1,4 milioni di uova (che si sono poi schiuse) in una piscina nel cortile costruita appositamente. «Volevo creare il più grande esercito di rane della storia – ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 luglio 2022) La nuova sfida su Tik Tok chiamata “frog army” o “esercito” potrebbe avere ripercussioni molto gravi. A lanciare l’allarme alcuni biologi, seriamente preoccupati da questa nuova tendenza social. LEGGI ANCHE >Boomer siete avvertiti: Facebook vuole diventare come Tik Tok Eccol’esercitosu Tik Tok può essereso A febbraio scorso, un utente del Regno Unito ha deciso di creare il suo “forg army”. L’idea gli sarebbe venuta osservando «un tipo di uova in uno stagno poco profondo vicino a casa sua». In alcuni video recenti, ha poi affermato di aver raccolto più di 1,4 milioni di uova (che si sono poi schiuse) in una piscina nel cortile costruita appositamente. «Volevo creare il più grande esercito didella– ...

Pubblicità

gippu1 : 39) Dopo aver consigliato a Spadolini di sfruttare l'enorme popolarità di quei giorni per organizzare un golpe mili… - petergomezblog : Bologna, il caffè che chiude “perché non trova baristi”? La storia è diversa da come è stata raccontata: I “1.300 e… - 23_Frog : Grazie alla mia famiglia Giulia, Lorenzo e Adele Luna perché senza di loro sarebbe stata un'altra storia. GRAZIE I… - VolCasciavit : @WhyBetOnMe @Troves_1 @antig9696 Ed è una cazzata, perché Ziyech non fa il trequartista dai tempi del Twente, è un'… - Giuventino_ : @Napolinblack @Rosa_Pileggi @GiovaAlbanese Ascolta, non importa se la Juve é un ambiente ideale per vincere la Cham… -