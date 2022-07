“Non parlerò più”. Ilary Blasi, ora è finita davvero: come si "consola" Totti... (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci si aspettava un comunicato congiunto, e invece poco dopo le 21 di lunedì 11 luglio a parlare è soltanto Ilary Blasi. La conduttrice di Mediaset ha affidato all'Ansa una dichiarazione diffusa dalla sua agente: “Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”. Nessuna voglia di parlare di quanto sta accadendo, dopo che le indiscrezioni circolate lo scorso febbraio erano state smentite: e invece la crisi era vera e ha portato a questo momento di separazione definitiva. “Invito tutti - ha chiosato la Blasi - a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Tutto tace, invece, per quanto riguarda Francesco Totti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci si aspettava un comunicato congiunto, e invece poco dopo le 21 di lunedì 11 luglio a parlare è soltanto. La conduttrice di Mediaset ha affidato all'Ansa una dichiarazione diffusa dalla sua agente: “Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”. Nessuna voglia di parlare di quanto sta accadendo, dopo che le indiscrezioni circolate lo scorso febbraio erano state smentite: e invece la crisi era vera e ha portato a questo momento di separazione definitiva. “Invito tutti - ha chiosato la- a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Tutto tace, invece, per quanto riguarda Francesco. ...

Djokovic, il prossimo Slam nel 2023 'Spero in buone notizie dagli Stati Uniti' Riguardo alla mia futura programmazione ne parlerò con Goran Ivanisevic nei prossimi giorni. Non ho intenzione di andare a caccia di punti nei tornei, non ne ho bisogno, non ho questo focus.