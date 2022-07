Nel dinosauro gonfiabile per fare uno scherzo, bimbo di 5 anni muore intossicato dall'elio (Di lunedì 11 luglio 2022) Un bambino di cinque anni è morto per avvelenamento da elio dopo aver tentato di usare un palloncino gonfiabile a forma di dinosauro grande quanto lui come costume per fare uno scherzo. Karlton Noah Donaghey, di Gateshead in Inghilterra... Leggi su today (Di lunedì 11 luglio 2022) Un bambino di cinqueè morto per avvelenamento dadopo aver tentato di usare un palloncinoa forma digrande quanto lui come costume peruno. Karlton Noah Donaghey, di Gateshead in Inghilterra...

