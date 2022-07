Lorella Cuccarini torna in Tv. Confermata per Amici 22: “Esperienza bella” (Di lunedì 11 luglio 2022) Nelle ultime ore, è giunta una notizia che, sicuramente, non potrà non far piacere agli affezionati fan di Amici. Lorella Cuccarini, per il secondo anno consecutivo, è stata Confermata come maestra di canto. Si tratta di una figura amatissima dal grande pubblico, soprattutto per la sua gentilezza. La conduttrice ha anche rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al suo ruolo. Inoltre, ha mandato un ringraziamento speciale a Maria De Filippi che le sta permettendo di vivere questa bellissima Esperienza. Amici, Lorella Cuccarini Confermata: “Si tratta di accompagnare dei ragazzi” Proprio come sta accadendo a molti altri programmi del mondo della TV, anche Amici si sta preparando alla stagione autunnale. Finalmente, dopo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 luglio 2022) Nelle ultime ore, è giunta una notizia che, sicuramente, non potrà non far piacere agli affezionati fan di, per il secondo anno consecutivo, è statacome maestra di canto. Si tratta di una figura amatissima dal grande pubblico, soprattutto per la sua gentilezza. La conduttrice ha anche rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al suo ruolo. Inoltre, ha mandato un ringraziamento speciale a Maria De Filippi che le sta permettendo di vivere questa bellissima: “Si tratta di accompagnare dei ragazzi” Proprio come sta accadendo a molti altri programmi del mondo della TV, anchesi sta preparando alla stagione autunnale. Finalmente, dopo ...

Pubblicità

infoitcultura : Amici 22, Lorella Cuccarini confermata come prof di canto - infoitcultura : Lorella Cuccarini torna ad Amici 22 come prof di canto/ Ruolo importante e bellissimo - infoitcultura : Amici, Lorella Cuccarini dopo la conferma nel talent: 'Non avrebbe senso interrompere..' - MondoTV241 : Amici, Lorella Cuccarini confermata insegnante nel talent, ecco le sue parole #lorellacuccarini #amici - ParliamoDiNews : Amici, Lorella Cuccarini dopo la conferma nel talent: `Non avrebbe senso interrompere..` #Amici @AmiciUfficiale… -