La Regione Piemonte sbarca a Gerusalemme con un ufficio commerciale

CeiPiemonte e Margalit Startup City hanno annunciato oggi una nuova collaborazione tra la Regione Piemonte e Gerusalemme. La nuova partnership mirerà a costruire nuovi ponti tra le organizzazioni tecnologiche, commerciali ed economiche in Piemonte e nella città di Gerusalemme. LE DUE PARTI Il Piemonte negli ultimi decenni ha diversificato la propria struttura economica, orientandosi sempre più verso settori legati all'economia della conoscenza e dell'innovazione. Alcune delle più importanti aziende italiane e multinazionali hanno sede in Piemonte, tra cui l'ex Fiat ora Stellantis, Ferrero, Olivetti, Huawei, Vishay, Collins Aerospace, L'Oreal, Microsoft, Oracle e altre ancora. Situato strategicamente nel cuore dell'Europa e dell'area mediterranea, il ...

