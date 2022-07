Indagini private

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 luglio 2022) A cosa servono delle al giorno d’oggi? Quando parliamo di investigatori privati si pensa al passato, quando le leggi imponevano determinati comportamenti per il buon costume. La professione di detective è impegnativa, ma ha avuto un boom di importanza quando non c’era la legge sul divorzio e, per separarsi, era fondamentale che ci fossero delle prove di tradimenti. Una curiosità che oggi è sconosciuta alle nuove generazioni, che dovrebbero conoscere il passato, per apprezzare il presente, è che il divorzio non era consentito fino al 1980. Nonostante i coniugi si separassero per giusta causa. Essi risultavano comunque sposati. Procediamo per gradi. Per separarsi dal marito o dalla moglie, era necessario che si scoprissero chi erano gli amanti, il luogo dell’incontro, informazioni da avere solo con un investigatore privato. Si denuncia l’accaduto alla polizia che avrebbero poi beccato ...