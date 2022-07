Incidente per Carmine Elia, regista di Mare Fuori. Morte due ragazze nello scontro tra veicoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Carmine Elia Incidente per il regista Carmine Elia. L’uomo è stato ricoverato al Gemelli, in codice rosso, in seguito ad un Incidente stradale in cui hanno perso la vita due ragazze. Tutto è avvenuto nella notte di domenica sulla tangenziale est romana quando si sono scontrati due veicoli. Si trattava di una Citroën C3 con a bordo Beatrice Funario e Giorgia Asia Anzuini e un’Alfa Stelvio guidata dal regista 55enne Carmine Elia. La Citroën arrivava da Tor di Quinto e si è cappottata dopo l’impatto. Le due ragazze, 21 e 22 anni, sono state trovate già Morte dai soccorritori giunti sul posto dopo essere stati allertati dagli automobilisti. La ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 luglio 2022)per il. L’uomo è stato ricoverato al Gemelli, in codice rosso, in seguito ad unstradale in cui hanno perso la vita due. Tutto è avvenuto nella notte di domenica sulla tangenziale est romana quando si sono scontrati due. Si trattava di una Citroën C3 con a bordo Beatrice Funario e Giorgia Asia Anzuini e un’Alfa Stelvio guidata dal55enne. La Citroën arrivava da Tor di Quinto e si è cappottata dopo l’impatto. Le due, 21 e 22 anni, sono state trovate giàdai soccorritori giunti sul posto dopo essere stati allertati dagli automobilisti. La ...

