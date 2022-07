Governo, Conte: “Decisione di oggi già anticipata. È questione di coerenza e linearità”. Draghi lascia Chigi e va verso il Quirinale (Di lunedì 11 luglio 2022) Poca voglia di parlare in casa M5s. Il vicepresidente Michele Gubitosa, uscendo da Montecitorio per entrare nella sede del Movimento afferma: “Non rilascio dichiarazioni”. Di lì a poco lo raggiunge il Presidente pentastellato Giuseppe Conte. “La Decisione di oggi era già anticipata. È una questione di coerenza e linearità” afferma ai cronisti, ma nulla aggiunge su cosa farà il M5s giovedì in Senato. Intanto, dopo una serie d’incontri con alcuni ministri, tra cui prima Franco, poi Cartabia e successivamente Speranza, il presidente del Consiglio Mario Draghi lascia la sede del Governo e la sua auto si dirige verso il Quirinale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Poca voglia di parlare in casa M5s. Il vicepresidente Michele Gubitosa, uscendo da Montecitorio per entrare nella sede del Movimento afferma: “Non rilascio dichiarazioni”. Di lì a poco lo raggiunge il Presidente pentastellato Giuseppe. “Ladiera già. È unadi” afferma ai cronisti, ma nulla aggiunge su cosa farà il M5s giovedì in Senato. Intanto, dopo una serie d’incontri con alcuni ministri, tra cui prima Franco, poi Cartabia e successivamente Speranza, il presidente del Consiglio Mariola sede dele la sua auto si dirigeil. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

