Gianni Morandi co-conduttore di Sanremo 2023 (Di lunedì 11 luglio 2022) Gianni Morandi Nuovo annuncio di Amadeus al Tg1. Il conduttore è intervenuto per rivelare che al 73° Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio 2023, sarà affiancato da Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro, quest'anno in gara tra i Big con il brano Apri tutte le porte (è arrivato terzo), sarà presente in tutte le cinque serate. Morandi, lo ricordiamo, ha condotto il Festival nelle edizioni del 2011 e 2012. Lo scorso 20 giugno, sempre al tg, Amadeus ha annunciato che Chiara Ferragni lo affiancherà sul palco del Teatro Ariston nel corso della prima serata e della finale.

