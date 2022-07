Donne, i numeri della discriminazione (Di lunedì 11 luglio 2022) C’è un potenziale tutto “rosa” che il nostro Paese non sfrutta. Il commissario Ue: “Occorrono politiche per l'assistenza all'infanzia e l'uguaglianza di genere” Leggi su lastampa (Di lunedì 11 luglio 2022) C’è un potenziale tutto “rosa” che il nostro Paese non sfrutta. Il commissario Ue: “Occorrono politiche per l'assistenza all'infanzia e l'uguaglianza di genere”

Pubblicità

matteosalvinimi : Numeri allarmanti. Orde di ragazzini stranieri invadono le città, insultano le “donne bianche” e gridano “Allah Akb… - sevenblog_it : Secco, come tre numeri. Quattro, zero, nove. La porta si spalanca e mille donne oltrepassano la soglia. Per le Stor… - SabryStefano : RT @matteosalvinimi: Numeri allarmanti. Orde di ragazzini stranieri invadono le città, insultano le “donne bianche” e gridano “Allah Akbar”… - magicaGrmente22 : @dantegiumanini Si fanno impietosire dai racconti su bambini, minori, donne, ( basterebbe andare a vedere i numeri)… - samuele_lenzoni : @HoaraBorselli Non c'è mai fine al peggio.. Sempre meno essere umani sempre più burattini di un sistema che ci cons… -