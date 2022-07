Calciomercato Napoli, chiuso un altro acquisto: manca solo la firma! (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Napoli in questo momento è vicinissimo al colpo per la difesa. In questo momento Giuntoli e De Laurentiis stanno limando i dettagli per l’arrivo in maglia azzurra di Ostigard. Ostigard Genoa Napoli Da Brighton alle coste partenopee, il destino di Ostigard si dirige verso il Maradona. Secondo il giornalista Rudy Galletti di Sportitalia i due club sono vicini alla conclusione dell’affare che porterà l’ex Genoa a disposizione di Luciano Spalletti. Il ragazzo, in attesa del via libera del club, si dirigerà poi a Dimaro per raggiungere i nuovi compagni e firmerà il contratto. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport si parla di un affare da 5 milioni più bonus con anche la percentuale di rivendita futura da definire. Si tratterebbe del terzo colpo in casa Napoli. Infatti Ostigard si aggiunge a Kvaratskhelia e Olivera. Bisognerà ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilin questo momento è vicinissimo al colpo per la difesa. In questo momento Giuntoli e De Laurentiis stanno limando i dettagli per l’arrivo in maglia azzurra di Ostigard. Ostigard GenoaDa Brighton alle coste partenopee, il destino di Ostigard si dirige verso il Maradona. Secondo il giornalista Rudy Galletti di Sportitalia i due club sono vicini alla conclusione dell’affare che porterà l’ex Genoa a disposizione di Luciano Spalletti. Il ragazzo, in attesa del via libera del club, si dirigerà poi a Dimaro per raggiungere i nuovi compagni e firmerà il contratto. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport si parla di un affare da 5 milioni più bonus con anche la percentuale di rivendita futura da definire. Si tratterebbe del terzo colpo in casa. Infatti Ostigard si aggiunge a Kvaratskhelia e Olivera. Bisognerà ...

