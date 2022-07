Calciomercato Milan, un esterno ai saluti: va in Liga (Di lunedì 11 luglio 2022) Si aprono le porte di Casa Milan. Dopo l’arrivo di Adli è tempo di partenze: Castillejo volerà verso la Spagna. L’esterno sarà accolto, come riportato da Sky Sport, a Valencia da Rino Gattuso. Il classe ‘95 lascerà dunque Milano: ha già salutato i compagni e oggi partirà per raggiungere la sua nuova meta. Le società hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo. L’esterno lascia il club rossonero dopo 4 anni, nei quali ha collezionato 10 gol e 15 assist in 113 presenze. Nell’ultima stagione il suo utilizzo è stato risicato, vista la folta concorrenza nel reparto offensivo. FOTO: Getty – Castillejo-Milan-Valencia Castillejo, inoltre, era già uscito dai piani di Pioli e del Diavolo: già nella scorsa stagione, infatti, era stato vicino alla cessione nella sessione di mercato ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) Si aprono le porte di Casa. Dopo l’arrivo di Adli è tempo di partenze: Castillejo volerà verso la Spagna. L’sarà accolto, come riportato da Sky Sport, a Valencia da Rino Gattuso. Il classe ‘95 lascerà dunqueo: ha già salutato i compagni e oggi partirà per raggiungere la sua nuova meta. Le società hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo. L’lascia il club rossonero dopo 4 anni, nei quali ha collezionato 10 gol e 15 assist in 113 presenze. Nell’ultima stagione il suo utilizzo è stato risicato, vista la folta concorrenza nel reparto offensivo. FOTO: Getty – Castillejo--Valencia Castillejo, inoltre, era già uscito dai piani di Pioli e del Diavolo: già nella scorsa stagione, infatti, era stato vicino alla cessione nella sessione di mercato ...

