Amici 22, ci sarà anche il figlio di Biagio Antonacci? Lui smentisce: 'Mai stata mia intenzione' (Di lunedì 11 luglio 2022) Ha un passato illustre, un presente promettente e un futuro ancora tutto da scrivere Giovanni Antonacci , il figlio ventenne di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, che da settembre potrebbe essere ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) Ha un passato illustre, un presente promettente e un futuro ancora tutto da scrivere Giovanni, ilventenne die Marianna Morandi, che da settembre potrebbe essere ...

Pubblicità

borghi_claudio : Pubblicata la mia interrogazione sulla fantomatica 'operazione bulloni' (per gli amici sarebbe un golpino ma non ci… - stefanoferd : 3/3 la sfida più dura. Per noi che rimarremo sani e saremo oggetto dell'odio di chi sarà malato, o avrà parenti, am… - GuglielmoZambe2 : RT @DavideR67: Amici, se dovessi sparire di nuovo, sappiate che mi hanno sospeso per qualche anno (2/3) e non mi permettevano più di rientr… - paola_strange : @EdoardoS95 @AdolfoTasinato @Agenzia_Ansa Sembri quei novax che linkano l'articolino sul sito sconosciuto. Wikipedi… - RavenHande : +++ La partenza di Çaglar lascerà un vuoto dentro di me che non verrà mai riempito, ma perdere alcuni dei miei amic… -