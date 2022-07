Al via la quarta dose di vaccino per gli ‘over 60’ (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – . “L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera e abbiamo inviato a tutte le regioni la circolare. Quindi iniziamo immediatamente con la somministrazione”, accelera il ministro della salute Roberto Speranza dopo la raccomandazione dell’Ecdc e dell’Ema di un secondo richiamo per quella fascia d’età. “Non c’è tempo da perdere“, dice la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides. E in vista dell’autunno, le autorità sanitarie europee stanno esaminando due vaccini aggiornati contro la variante Omicron per un possibile via libera a settembre. Intanto in Italia resta alto il numero dei decessi per il Covid-19: sono 127. Il ministero della Salute ha emesso la cricolare che prevede “l’estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19?. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – . “L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera e abbiamo inviato a tutte le regioni la circolare. Quindi iniziamo immediatamente con la somministrazione”, accelera il ministro della salute Roberto Speranza dopo la raccomandazione dell’Ecdc e dell’Ema di un secondo richiamo per quella fascia d’età. “Non c’è tempo da perdere“, dice la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides. E in vista dell’autunno, le autorità sanitarie europee stanno esaminando due vaccini aggiornati contro la variante Omicron per un possibile via libera a settembre. Intanto in Italia resta alto il numero dei decessi per il Covid-19: sono 127. Il ministero della Salute ha emesso la cricolare che prevede “l’estensione della platea vaccinale destinataria della secondadi richiamo nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19?. ...

