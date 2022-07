Pesantissime le accuse contro Ricky Martin: relazione con suo nipote, rischia fino a 50 anni di carcere (Di domenica 10 luglio 2022) Quando la notizia di una denuncia per stalking contro Ricky Martin ha fatto il giro del mondo, e si è anche parlato di violenza domestica, l’identità dell’altra persona, almeno nei primi giorni, non era stata resa nota. Ma da ieri, le notizie che arrivano dal Sud America, sono davvero clamorose e potrebbero cambiare per sempre la vita del cantante, se si dimostrasse che quanto dichiarato dal denunciate, corrisponde al vero. Un terremoto senza precedenti, sta sconvolgendo la vita di Martin, accusato da suo nipote. Sono i media sudamericani a raccontare nel dettaglio questa vicenda, che potrebbe avere dei contorni davvero inquietanti. Dopo la notizia della denuncia per violenza domestica, si era parlato di un ex fidanzato della pop star mondiale. Ma oggi, sappiamo che l’avrebbe presentata: l’identità ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 luglio 2022) Quando la notizia di una denuncia per stalkingha fatto il giro del mondo, e si è anche parlato di violenza domestica, l’identità dell’altra persona, almeno nei primi giorni, non era stata resa nota. Ma da ieri, le notizie che arrivano dal Sud America, sono davvero clamorose e potrebbero cambiare per sempre la vita del cantante, se si dimostrasse che quanto dichiarato dal denunciate, corrisponde al vero. Un terremoto senza precedenti, sta sconvolgendo la vita di, accusato da suo. Sono i media sudamericani a raccontare nel dettaglio questa vicenda, che potrebbe avere dei contorni davvero inquietanti. Dopo la notizia della denuncia per violenza domestica, si era parlato di un ex fidanzato della pop star mondiale. Ma oggi, sappiamo che l’avrebbe presentata: l’identità ...

TitoDarca : RT @JigginoRuss: Intanto oggi in Marocco, nel tribunale di Nador, prosegue il processo, con pesantissime accuse, contro 36 delle 64 persone… - CDB_77 : RT @JigginoRuss: Intanto oggi in Marocco, nel tribunale di Nador, prosegue il processo, con pesantissime accuse, contro 36 delle 64 persone… - freedomsempre68 : il Principe Andrew non deve dormire sonni tranquilli. Dopo le pesantissime accuse di violenza sessuale ripetuta nei… - GiuliaRastajuly : RT @JigginoRuss: Intanto oggi in Marocco, nel tribunale di Nador, prosegue il processo, con pesantissime accuse, contro 36 delle 64 persone… - obbedirepoco : RT @JigginoRuss: Intanto oggi in Marocco, nel tribunale di Nador, prosegue il processo, con pesantissime accuse, contro 36 delle 64 persone… -