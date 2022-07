Incidente nel Salento, morta una ragazza: Sara aveva 34 anni. Lo schianto in auto contro un muro (Di domenica 10 luglio 2022) L'impatto le è stato fatale: una donna di 34 anni, Sara Mauramati , ha perso la vita in un grave Incidente nel Salento. Sara era da sola alla guida della sua auto della quale, per cause ancora in ... Leggi su leggo (Di domenica 10 luglio 2022) L'impatto le è stato fatale: una donna di 34Mauramati , ha perso la vita in un gravenelera da sola alla guida della suadella quale, per cause ancora in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Tra il 2015 e il 2019 sono stati identificati e analizzati in Italia oltre 2mila casi di incidente in acqua, di cui… - hronir : RT @io80281584: @MedBunker @luciodigaetano Per l'ennesima volta, il fine della cintura è evitare il peggio nel caso di incidente. E funzion… - leggoit : Incidente nel Salento, morta una ragazza: Sara aveva 34 anni. Lo schianto in auto contro un muro - OKsiena : ENNESIMO INCIDENTE, UN'ALTRA DOMENICA DA INCUBO SULLA SIENA-GROSSETO Quattro feriti nello scontro tra due auto nel… - TgrRaiPuglia : Scontro frontale nel Foggiano. Pesante il bilancio. -