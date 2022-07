Djokovic vince Wimbledon 2022, Kyrgios battuto in finale (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) - Il serbo Novak Djokovic trionfa a Wimbledon 2022 battendo l'australiano Nick Kyrgios per 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3) nella finale del singolare maschile dopo 3h01'. Il 35enne fuoriclasse di Belgrado, al settimo successo sull'erba londinese e al quarto consecutivo sul Centrale dell'All England Club, mette in bacheca il 21esimo titolo della carriera in un torneo del Grande Slam. LA PARTITA - Kyrgios mette la freccia nel quinto game, procurandosi due palle break con aggressività. Djokovic ‘collabora' con un doppio fallo e l'australiano è avanti 3-2. La corsa prosegue grazie ad un servizio efficace: ace e vincenti arrivano con relativa continuità, Kyrgios chiude il primo set per 6-4 dopo 31'. Djokovic, secondo ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) - Il serbo Novaktrionfa abattendo l'australiano Nickper 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3) nelladel singolare maschile dopo 3h01'. Il 35enne fuoriclasse di Belgrado, al settimo successo sull'erba londinese e al quarto consecutivo sul Centrale dell'All England Club, mette in bacheca il 21esimo titolo della carriera in un torneo del Grande Slam. LA PARTITA -mette la freccia nel quinto game, procurandosi due palle break con aggressività.‘collabora' con un doppio fallo e l'australiano è avanti 3-2. La corsa prosegue grazie ad un servizio efficace: ace enti arrivano con relativa continuità,chiude il primo set per 6-4 dopo 31'., secondo ...

Eurosport_IT : ????????GEND ???? Djokovic batte Kyrgios in finale di Wimbledon in quattro set e vince il primo Slam della sua stagione,… - GuidoDeMartini : ?? #DJOKOVIC IL RE TORNA A WIMBLEDON E VINCE ANCORA! ?? ???? Ricordiamo ora gli uccelli del malaugurio nostrani che que… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC 7?? VOLTE CAMPIONE ?? Novak batte Nick Kyrgios per 4-6 6-3 6-4 7-6 e vince a #Wimbledon per la quarta volt… - EmanueleGallo97 : RT @triolo_antonio: #Djokovic vince #Wimbledon per la settima7?? volta.??????????Un'impresa sportiva che, chiaramente, da deceduto era inimmagin… - robertopontillo : Nole #Djokovic signore di #Wimbledon #Kyrgios battuto in 4 set, il serbo vince i Championships per la quarta volta… -