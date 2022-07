Ziyech | legato al Milan | conferma la decisione di separarsi dall’agente

(Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-08 22:31:51 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 8 luglio 2022 21:31Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2022 23:04 Venerdì sera è statoto un aggiornamento potenzialmente significativo sul futuro della stella del Chelsea e noto bersaglio delHakim. Come riportato da tutta una serie di fonti affidabili nel corso delle ultime due settimane,è stato messo a disposizione per il trasferimento questa estate. Il, che ha urgente bisogno di rinforzi sulla fascia destra in vista della difesa del proprio scudetto, si rende quindi conto di aver puntato con fermezza sulla firma del nazionale marocchino. Le trattative, a loro volta, sono da tempo accese tra la squadra ...

pontecorvo25 : @86_longo Dani è vero che ziyech è legato a baka ? @86_longo come procede ? - dlbizz : @Ivan_milanista @Fedeshi_ @russ_mario1 @KunGrax Io se dovessi scegliere tra i 2 andrei su CDK. Oltre al discorso le… -

Il problema èalla liquidità, in attesa dei nuovi proprietari. Chi invece si sta muovendo ... Per il Milan i fronti sono sempre gli stessi: Renato Sanches,e De Ketelaere. Maldini, dopo il ...Hakimdunque ha chiuso il rapporto professionale con l'agenzia Nakhli Mondial a cui erada ormai 12 anni. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo ... Milan, l'obiettivo Ziyech lascia i suoi agenti: deciderà da solo futuro Juventus e Milan attivissime, l'Inter in vigile attesa. Nomi nuovi per il Napoli, mentre cambiano i programmi della Roma. Il Monza è scatenato.Esattamente come Romelu Lukaku qualche settimana fa, prima di ritornare all'Inter, anche il suo ex compagno al Chelsea, da tempo nelle mire del Milan, decide di rappresentarsi da solo ...