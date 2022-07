Vasto incendio sulla via Casilina a Roma. Gualtieri, sequenza impressionante (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - Violento incendio a Roma, partito secondo le prime ricostruzioni da un autodemolitore di via Casilina. Una densa nube di fumo nero è visibile dalla zona di Centocelle in diversi quartieri della capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e polizia locale di Roma Capitale. Il tratto di via Palmiro Togliatti compreso tra via Casilina e via Guelfi è stato chiuso al traffico. Le fiamme avrebbero interessato anche una zona abbandonata a ridosso del parco di Centocelle. Evacuate due palazzine ai civici 131 e 133 di via Fadda, nella periferia Romana di Torrespaccata. Il rogo, secondo quanto si apprende, sarebbe partito da un tendone. Molti residenti della zona testimoniano sui social di aver avvertito ripetute, forti esplosioni. Nessuna persona sarebbe ... Leggi su agi (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - Violento, partito secondo le prime ricostruzioni da un autodemolitore di via. Una densa nube di fumo nero è visibile dalla zona di Centocelle in diversi quartieri della capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e polizia locale diCapitale. Il tratto di via Palmiro Togliatti compreso tra viae via Guelfi è stato chiuso al traffico. Le fiamme avrebbero interessato anche una zona abbandonata a ridosso del parco di Centocelle. Evacuate due palazzine ai civici 131 e 133 di via Fadda, nella periferiana di Torrespaccata. Il rogo, secondo quanto si apprende, sarebbe partito da un tendone. Molti residenti della zona testimoniano sui social di aver avvertito ripetute, forti esplosioni. Nessuna persona sarebbe ...

