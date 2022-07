Uomini e Donne, una ex corteggiatrice è incinta per la prima volta (Foto) (Di sabato 9 luglio 2022) L’abbiamo conosciuta durante il trono di Uomini e Donne di Andrea Zelletta, Giorgia Kintli, scesa a corteggiarlo nel 2019. La giovane ex corteggiatrice, classe 1995, si era distinta sin da subito per la sua compostezza in studio. Ultima arrivata tra le corteggiatrici Klaudia, Muriel e Natalia, più che dare spettacolo si limitava ad osservare. Ma il trono del 2019 di Andrea, era stato per lei un buco nell’acqua. Quest’ultimo aveva optato per la Paragoni e i due, ad oggi, continuano ad avere una solida storia d’amore. Ma a quanto pare, anche l’ex volto di Uomini e Donne ha costruito una solida relazione lontano dai riflettori, tanto da essere, lei e il suo compagno, pronti a diventare genitori. Giorgia ha infatti annunciato attraverso il suo profilo Instagram di essere in dolce attesa. Lui si chiama ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 luglio 2022) L’abbiamo conosciuta durante il trono didi Andrea Zelletta, Giorgia Kintli, scesa a corteggiarlo nel 2019. La giovane ex, classe 1995, si era distinta sin da subito per la sua compostezza in studio. Ultima arrivata tra le corteggiatrici Klaudia, Muriel e Natalia, più che dare spettacolo si limitava ad osservare. Ma il trono del 2019 di Andrea, era stato per lei un buco nell’acqua. Quest’ultimo aveva optato per la Paragoni e i due, ad oggi, continuano ad avere una solida storia d’amore. Ma a quanto pare, anche l’ex volto diha costruito una solida relazione lontano dai riflettori, tanto da essere, lei e il suo compagno, pronti a diventare genitori. Giorgia ha infatti annunciato attraverso il suo profilo Instagram di essere in dolce attesa. Lui si chiama ...

