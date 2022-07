Una difesa aerea integrata per il Medio Oriente. La proposta di Israele (Di sabato 9 luglio 2022) Mentre l’industria israeliana della difesa si espande nei mercati dei vicini arabi, crescono le ambizioni di Tel Aviv per la realizzazione di una struttura di difesa condivisa con i Paesi del Golfo in funzione anti-iraniana. Fino a oggi, secondo i dati comunicati dal ministro della difesa Benny Gantz, dalla firma degli Accordi di Abraham nel 2020 Israele ha già concluso dei contratti nel settore difesa con i Paesi arabi per tre miliardi di dollari, una cifra destinata ad aumentare di fronte alla percezione di insicurezza nei confronti della minaccia di Teheran e dei suoi proxy regionali. Cooperazione di sicurezza Israele, inoltre, intende sfruttare queste percezioni per spingere verso una maggiore cooperazione in materia di difesa con i vicini ... Leggi su formiche (Di sabato 9 luglio 2022) Mentre l’industria israeliana dellasi espande nei mercati dei vicini arabi, crescono le ambizioni di Tel Aviv per la realizzazione di una struttura dicondivisa con i Paesi del Golfo in funzione anti-iraniana. Fino a oggi, secondo i dati comunicati dal ministro dellaBenny Gantz, dalla firma degli Accordi di Abraham nel 2020ha già concluso dei contratti nel settorecon i Paesi arabi per tre miliardi di dollari, una cifra destinata ad aumentare di fronte alla percezione di insicurezza nei confronti della minaccia di Teheran e dei suoi proxy regionali. Cooperazione di sicurezza, inoltre, intende sfruttare queste percezioni per spingere verso una maggiore cooperazione in materia dicon i vicini ...

Pubblicità

ilriformista : In vista dell’Appello la difesa di Mimmo Lucano, condannato a 13 anni, scova una intercettazione non trascritta: “L… - marcoconterio : ?? ?? ?????????????? Il #ChelseaFC è pronto all'offerta ufficiale per Jules Koundè del #SevillaFC per la difesa. Pronti 60 m… - LauraGaravini : Con il Trattato del Quirinale, Francia e Italia rafforzano la cooperazione su temi cruciali come difesa, politica e… - AnMaino : @guidotolomei E secondo te la Juve ci guadagna? Via De Ligt 22 anni,e dentro Kulibaly 31 anni. De Laurentiis chiede… - lacittanews : Mentre l’industria israeliana della difesa si espande nei mercati dei vicini arabi, crescono le ambizioni di Tel Av… -