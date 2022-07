Ucraina: membro bundestag, 'nei confronti della Russia serve più realismo' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Il deputato del bundestag del Partito socialdemocratico tedesco e presidente della commissione parlamentare per gli Affari internazionali, Michael Roth ha chiesto la creazione di una nuova architettura della sicurezza europea basata sulla deterrenza militare, sull'isolamento politico ed economico della Russia. "Abbiamo bisogno di più realismo nei confronti della Russia, non di un pio desiderio", ha scritto sul Welt Roth, secondo cui la sicurezza in Europa può esistere "solo contro la Russia, non insieme ad essa. In futuro, non ci può essere un rapporto speciale per la Germania con la Russia a spese dei nostri partner dell'Europa centrale e orientale". Roth ha chiesto infine ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Il deputato deldel Partito socialdemocratico tedesco e presidentecommissione parlamentare per gli Affari internazionali, Michael Roth ha chiesto la creazione di una nuova architetturasicurezza europea basata sulla deterrenza militare, sull'isolamento politico ed economico. "Abbiamo bisogno di piùnei, non di un pio desiderio", ha scritto sul Welt Roth, secondo cui la sicurezza in Europa può esistere "solo contro la, non insieme ad essa. In futuro, non ci può essere un rapporto speciale per la Germania con laa spese dei nostri partner dell'Europa centrale e orientale". Roth ha chiesto infine ...

