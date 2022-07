Tragedia a Fano: padre annega, ritrovato il corpo del figlio di 8 anni disperso in mare (Di sabato 9 luglio 2022) La Tragedia oggi nella spiaggia di Gimarra. Sono morti un 44enne, Davide Zandri, e il secondogenito di otto. Il primogenito dodicenne è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona Leggi su corriere (Di sabato 9 luglio 2022) Laoggi nella spiaggia di Gimarra. Sono morti un 44enne, Davide Zandri, e il secondogenito di otto. Il primogenito dodicenne è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona

