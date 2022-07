Spagna ’82 | Altobelli | «Un mondiale pazzesco | sofferto e trionfale»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 luglio 2022) Le parole di “Spillo”suldel 1982, a quarant’anni dalla vittoria degli azzurri di Bearzot In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Alessandro “Spillo”, racconta i suoi ricordi deldel 1982. Di seguito le sue parole. ITALIA GERMANIA 3-1 – «Il cuore accelera anche se di acqua sotto i ponti ne è passata… Quello è stato un: all’inizio, ma da un certo punto in poi. Diciamo che ci siamo vendicati delle critiche e di chi pensava non saremmo andati lontano». SOLI CONTRO TUTTI – «Bearzot, Vicini e Maldini cercavano di “proteggerci” e volevano che pensassimo solo a lavorare, ma isolarsi non era facile. Prima della partenza lavorammo tantissimo dal punto di ...