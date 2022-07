Roma, CdS: “Dybala è sempre più nella mente dei giallorossi” (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, CDS- Come riporta il CdS, Paulo Dybala è sempre più nella testa di tutti i Romanisti, con la società che a maggio aveva promesso il grande colpo. Prendere la Joya per la piazza della capitale sarebbe davvero il colpo degli ultimi anni. Non sarà facile trattare con il ragazzo che ad oggi però non ha il mercato con le cifre che lui desidera, tenendo aperta ogni pista. “Datemi Dybala. José Mourinho non ha dubbi sulle necessità della Roma. Se esiste un problema di bilancio o anche di valutazione che determini la partenza di un grande talento, occorre intervenire con il migliore surrogato possibile: appunto Paulo Dybala, che ha avuto contatti con il Manchester United e non ha ancora la certezza di andare all’Inter, e per la Roma ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS, Paulopiùtesta di tutti inisti, con la società che a maggio aveva promesso il grande colpo. Prendere la Joya per la piazza della capitale sarebbe davvero il colpo degli ultimi anni. Non sarà facile trattare con il ragazzo che ad oggi però non ha il mercato con le cifre che lui desidera, tenendo aperta ogni pista. “Datemi. José Mourinho non ha dubbi sulle necessità della. Se esiste un problema di bilancio o anche di valutazione che determini la partenza di un grande talento, occorre intervenire con il migliore surrogato possibile: appunto Paulo, che ha avuto contatti con il Manchester United e non ha ancora la certezza di andare all’Inter, e per la...

